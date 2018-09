V Praze kolabuje doprava. Nákladní auto v centru strhlo trolej

Porucha trakčního vedení způsobila v centru Prahy kolaps dopravy. Dotčené linky 4, 10, 16, 22, 23 budou jezdit po oběžných trasách. Provoz by měl být obnoven během dopoledne. Tramvaje nejezdí v úseku Karlovo náměstí - I. P. Pavlova.

Příčinou je podle informací Pražské integrované dopravy (PID) stržená trolej nákladním automobilem.

Peruen obousmrn provoz TRAM v seku Karlovo nmst I.P.Pavlova. Pinou stren trolej nkladnm aut., obnoven provozu pedpokldme a pozdji dopoledne. Za chvli podrobnosti. https://t.co/gTIoXWnEP3 pic.twitter.com/LXDgLDGTWF — PID (@PIDoficialni) 21. z 2018

Linky číslo 4, 10, 16, 22 a 23 jsou mezi úsekem I. P. Pavlova - Palacké náměstí odkláněny přes Náměstí Bratří Synků a Výtoň, mezi úsekem Lazarská - Palackého náměstí tramvaje číslo 3, 14, 24 jsou odkládněny přes Myslíkovou a Jiráskovo náměstí. PID doporučuje cestujícím využít metro nebo jít pěšky.

Lidé mají problémy dostat se do práce. "Tramvaje stojí, je to kolaps. Nemohu se dostat do práce," řekla pro TN.cz divačka televize Nova.