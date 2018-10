V šestém díle Tváře zazářila Míša Badinková! Jak si vedli ostatní?

Jako první se předvedl Vojtěch Drahokoupil jako Justin Timberlake se songem My Love a užil si pořádné taneční číslo. Vojtěcha vystřídal Robert Jašków, který se zhostil role Willa Smitha a jeho písně Gettin' Jiggy wit It.

Jako třetí se do toho obul Jan Révai a divákům předvedl ohnivou show plnou vášně jako Jacek Koman a Ewan McGregor s písničkou El tango De Roxanne ze slavného filmového muzikálu Moulin Rouge.

Jako další vystoupila Eva Burešová a vytřela divákům zrak jako raperka Iggy Azalea se songem Black Widow. Na pomoc si vzala Jitku Boho, po boku Burešové vystoupila jako Rita Ora.

Poté před porotou zazářila Michaela Badinková jako legendární zpěvačka Aretha Franklinová se svým debutem Respect. Po ní vystoupila Jitka Schneiderová jako pořádný punker Mick Jones z kapely The Clash a rozjela to s písní Should I Stay or Should I go.

Jako další se na pódiu objevila Tereza Mašková a ztvárnila Amy Winehouse a s imitací Amyna nakřápnutého hlasu divákům zazpívala legendární píseň Rehab.

Jako poslední vystoupil Patrik Děrgel s opravdu speciálním číslem - zhostil se role české zpěvačky Hany Hegerové. Na pomoc si k písničce Tak abyste věděla pozval Ondřeje Rumla, který ztvárnil Waldemara Matušku.

Celkové pořadí 6. dílu

Michaela Badinková - 47

Patrik Děrgel - 40

Jan Révai - 29

Tereza Mašková - 17

Eva Burešová - 16

Jitka Schneiderová - 15

Vojtěch Drahokoupil - 11

Robert Jašków - 9

Anketa Které vystoupení šestého dílu se vám líbilo nejvíc? Vojtěch Drahokoupil 1 3 hlasy Robert Jašków 6 13 hlasů Jan Révai 5 9 hlasů Eva Burešová 28 55 hlasů Michaela Badinková 8 16 hlasů Jitka Schneiderová 1 2 hlasy Tereza Mašková 14 27 hlasů Patrik Děrgel 37 73 hlasů Hlasovalo 198 lidí.

