V Sýrii plyn nezabíjel, tvrdí i přes důkazy Rusové. Asada schovali

Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova je Rusko přesvědčené, že údajný chemický útok v Sýrii je jen protiruská zpravodajská hra. Lavrov to řekl na tiskové konferenci v Moskvě. Syřané podle všeho ale nečekají, jestli se Rusům podaří útok Američanů a jejich spojenců rozmluvit a prezident Bašár Asad měl být ukryt v podzemním bunkru na ruské základně v Sýrii.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov tvrdí, že v Sýrii k chemickému útoku nedošlo. "Máme nezvratné důkazy, že je to jen nahrané a tajné služby státu, který je v čele rusofobní kampaně, mají v tom nahrání prsty," řekl Lavrov na tiskové konferenci se svým nizozemským protějškem Stefem Blokem. O který stát šlo, ale Lavrov záměrně nespecifikoval.

Mluvčí ministerstva obrany Igor Konašenkov později uvedl, že údajný útok v Dúmě je provokací Velké Británie, která měla umožnit americký úder, uvedla agentura AP. Podle Konašenka do nemocnice ve městě vrthla skupina lidí s kamerami a začala křičet, že pacienti zasáhly chemické zbraně. V nemocnici měli vyvolat paniku.

Konašenkov ale nepředložil žádné důkazy, které by jeho tvrzení dokládaly. Američtí vědci, kteří mají k dispozici vzorky moči a krve z nemocnic, kde se o zasažené starali, naopak tvrdí, že laboratorní testy odhalily stopy po chlóru a nervovém plynu.

Lavrov také varoval před případným zásahem západních států v Sýrii. "Bůh je chraň před podobným dobrodružstvím v Sýrii, jaká byla Libye nebo Irák. Doufám, že si to nikdo nedovolí," dodal Lavrov. Podle ruského ministra by to odstartovalo další migrační vlnu.

O eskalaci napětí hovořili v pátek telefonicky také francouzský prezident Emmanuel Macron se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Macron ve čtvrtek prohlásil, že Francie má důkazy o chemickém útoku spáchaném syrským režimem proti vlastnímu obyvatelstvu.

Během pátečního telefonátu Macron vyjádřil politování nad tím, že Rusko vetovalo rezoluci Rady bezpečnosti OSN o vyšetřování útoku. Putinovi vyjádřil své obavy nad zhoršující se bezpečnostní situací v zemi a vyzval Rusko, aby využilo svého vlivu a pomohlo přinést mír a stabilitu do Sýrie.

Na případný úder USA, Velké Británie a Francie se připravuje i syrský režim. Podle listu The Baghdad Post byl syrský prezident Bašár Asad převezen do bunkru na letecké základně Hmímím na západě země. Syřané předpokládají, že na základnu, kde jsou umístěny ruské jednotky, Američané rakety nepošlou.

Svědci viděli Asada, jak opouští prezidentský palác. Doprovod mu měly zajišťovat ruské jednotky. Že se skrývá na základně Hmímím, má dokazovat fotografie ze setkání s pobočníkem íránského Ájatolláha Chameneího, kterého Asad přijal v místnosti bez oken a v přítomnosti pouze íránských představitelů.

Asad má mít také zakázáno telefonovat, aby Američané nemohli vystopovat jeho mobil a podle toho zaměřit jeho polohu.