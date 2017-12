Válka v kapele Ortel: Dva členové dostali padáka a musí skončit!

Kapela Ortel je v Česku hodně diskutovanou záležitostí. Kvůli textům svých písní, které naráží na problematiku odlišných náboženství a navrhují někdy velmi "nestandardní“ řešení, jsou terčem kritiky.

Na předávání cen Český slavík Mattoni kvůli ocenění pro kapelu Ortel odcházeli loni umělci ze sálu, letos zase dostala skupina loňské hlasy, protože pořadatel zaznamenal pokus o ovlivnění soutěže. Kolem Ortelu se prostě pořád něco děje. A stejně tomu je i o letošních Vánocích.

Hned dva členové totiž kapelu opouští. Podle všeho se spolupráci s nimi rozhodl ukončit frontman kapely Tomáš Ortel. Právě on o změně v sestavě informoval na svém facebooku. A ke zveřejnění této třaskavé informace si vybral hodně zvláštní dobu - 24. prosinec, 4 hodiny ráno a 30 minut.

Kapelu podle vyjádření opouští Adam Karas a Tomáš Baloun. Šéf kapely Tomáš Ortel vysvětluje jejich odchod názorovými neshody. Vyjádření všech přinášíme v nezkráceném znění.

Vyjádření Tomáše Ortela:

Vyjádření Adama Karase:

Vyjádření Tomáše Balouna:

"Přátelé, kamarádi .. fanoušci.

Nejsem žádný pisálek, ale jsou věci, které je nutné napsat a vyjádřit se. Včerejší koncert v Třebíči s kapelou Ortel, kde jsme se společně s Adamem naposledy rozloučili, se pro mě stal posledním. Když jsem před dvěma lety nastupoval do kapely, bylo to pro mě něco neuvěřitelného… Dostal jsem se z hraní po garážích do fungující kapely s veřejným ohlasem. Zažil jsem hromadu krásných chvílí, poznal spoustu super lidí, fanoušků. Spoustu fanoušků, ze kterých se potom stali kamarádi nebo dokonce i rodina. Je neuvěřitelné, co život přinese… Je spousta věcí, které mi v kapele dělaly radost. Stát na pódiu před tolika lidmi, je splněný sen každého muzikanta, je to něco nepopsatelného a doufám, že to nebylo naposledy, naopak ten krásný pocit stát před plným sálem je vykoupen mnohonásobně větším množstvím situací, kde bych něco změnil… něco dělal jinak… něco viděl z jiného úhlu… Možná i z toho důvodu jsem se včera, po dvouletém hraní dozvěděl, dá se říci jako blesk z čistého nebe, že v kapele Ortel končím. Zas tak čistý blesk to nebyl, to že se něco děje, jsem tušil již asi dva týdny, kdy komunikace uvnitř kapely stála za.., vlastně nestála vůbec za nic… Ačkoli jsem v průběhu těchto dvou týdnů kontaktoval kapelu, jak to bude s dnešním akustickým koncertem, nikdo z nich, a to jsem si zcela jist, že museli vědět, mi nebyl schopen nejen odpovědět, ba co víc, nenapsal ani čárku…, čárku nenapsal ani Tomáš, jen včera po koncertě mi bylo řečeno, že končím. Jsem strašně rád, že všichni z Vás, kteří na naše koncerty chodí, kapelu podporujete nejen pro její postoje, pravdu, kterou kážem, ale i pro texty, kterými se prezentuje, namátkově Pochodeň, kde se zpívá o ovčanech, Defenestrace, ve které se zpívá….”Každej z Vás je pak sám svýho štěstí stůjce, zvláštní dar byl nám dán, že následujem vůdce… jste, dá se říci, svědky toho, že tyto postoje a texty jsou jen mediální bublina, ze které kape. Jinak si totiž nedokážu vysvětlit, proč jestliže k tomuto rozhodnutí Tomáš došel a evidentně s ním musel kluky z kapely seznámit, mi toto nebylo sděleno předem. Asi jsem nebyl ovčanem a leadera nenásledoval”. Stačilo jen nahlas říct: “Máme rozdílné názory, máme rozdílné postoje, poslední koncert si zahraješ tehdy a tehdy.” Vyřízeno, hotovo.. Stejně jako v jiných kapelách viz. Chinasky, kteří rozhodně nezpívají o tom, jak je třeba být rovný, hrdý a nejít s davem.

Přesto děkuji kapele Ortel za to, že jsem jí mohl být součástí a věřím, že jsem byl i přínosem. S hraním určitě nekončím a věřím, že s mnoha z Vás se ještě potkáme.

Všem Vám přeji, abyste si vánoční svátky užili v klidu a v pohodě a aby se i Vám vydařil nový rok, tedy rok 2018.

Balů"