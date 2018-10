Ve Francii přibývá dětí, které se rodí bez rukou. Nikdo neví proč

Francouzská ministryně zdravotnictví Agnes Buzynová slíbila přibývající deformace vyšetřit na celostátní úrovni. Výsledky by měly být známy do tří měsíců. Podle úřadů je případů v některých částech Francie "nepoměrně" více. Píše o tom portál France24.

V pondělí zdravotnické úřady oznámily, že zaznamenaly dalších 11 případů v oblasti Ain nedaleko hranic se Švýcarskem. 11 dětí se tady s deformovanými nebo chybějícími končetinami narodilo v letech 2000 až 2014.

Zatím odborníci nenašli žádnou příčinu, přestože už odebírali vzorky dětem i matkám, aby zjistili, zda nebyly vystaveny nějaké škodlivé látce. Podle expertů na životní prostředí mohou případy souviset s pesticidy. Zatím pro to ale není žádný důkaz.

Mezi odbornou veřejností se spekuluje o tom, že s potížemi souvisí toxin ve vodě, vzduchu nebo potravinách. Nejvíce případů se objevuje v zemědělských oblastech. Postižení může být také genetické.

"Nemůžeme se spokojit s tím, že jsme nenašli příčinu. To je nepřípustné," prohlásila Buzynová. Někteří lékaři ale upozorňují na to, že případů je zanedbatelné množství - 25 za 15 let především v oblasti Bretaně, Loire-Atlantique a zmíněné Ain.