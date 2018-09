V průzkumu vede ANO. Propadají SPD, TOP 09, KDU a Starostové

Nejnovější volební model agentury CVVM ukazuje jasné vítězství hnutí ANO, pokud by se volby konaly v září. Naopak strany SPD, TOP 09, STAN i KDU-ČSL by se nemusely do Poslanecké sněmovny dostat.

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vytvořilo volební model pro měsíc září 2018. Voleb by se zúčastnilo 63 % lidí, jedná se mírné zvýšení, oproti volbám v říjnu 2017, kterého se zúčastnilo 60,8 % voličů.

Pokud by se v září volby konaly, vyhrálo by je hnutí ANO s 30 %. Podpora hnutí je stabilní, mezi červnem a zářím nedošlo k žádnému poklesu.

Na druhém místě by se umístilo ODS se 14 %, jejichž výsledek zůstává také stabilní. Třetí místo by obsadili Piráti, kteří by získali 13 %. Jejich podpora opět narostla, jako tomu bylo v dubnu. Čtvrté místo by zaujalo ČSSD s 12 % a páté místo KSČM s 10,5 %.

Zdroj: CVVM

Podpora strany SPD poklesla na 5 %. "Uskupení SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN mají srovnatelnou podporu a vzhledem k intervalům spolehlivosti nelze říci, zda by se na základě výsledků současného šetření do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dostaly či nedostaly," vysvětlují výsledky autoři.