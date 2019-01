Vědci vyřešili záhadu obřích soch. Bylo to jednodušší, než čekali

Když se řekne Velikonoční ostrov, asi každý si vybaví obří kamenné sochy, kterým se říká moai. Většinou vypadají jako hlavy, některé ale mají i tělo, které je zasypané v zemi. Průměrná výška soch je čtyři metry.

Domorodci sochy přemisťovali až 16 kilometrů a umisťovali je na speciálně připravené kamenné plošin, kterým si říká ahu. Ty převážně rozmisťovali podél pobřeží. Za jakým účelem domorodci sochy vytvářeli, bylo dlouho záhadou. Nejčastěji se mluvilo o rituální funkci.

Jenže v lednu letošního roku přišli vědci s daleko jednodušším a praktičtějším vysvětlením. Své nové poznatky publikovali v časopise PLoS One. Podle zjištěných nálezů sochy označují zdroje pitné vody. Ačkoli se na ostrově nacházejí jezera se sladkou vodou, místní často žili daleko od nich. Proto využívali tzv. pobřežní chrliče, tedy místa, kterými do okolní mořské vody proudí čerstvá pitná voda. Ta se nejprve vsákne do země, odtud se dostane do jeskyní a nakonec do oceánu.

Vědce na tuto teorii přivedli koně, kteří pili vodu na první pohled mořskou. Ve skutečnosti to ale byla sladká voda smíchaná se slanou. Dřívější zdroje uvádějí, že domorodé kmeny tuto poloslanou vodu skutečně pily. Teď zbývá vědcům odhalit, proč se sochy liší tvarem a velikostí. Přiklánějí se ale k tomu, že se jejich vzhled odráží od kvality vodního zdroje.