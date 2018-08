Velké slevy na cestování vlakem se blíží. NÁVOD, jak je uplatnit!

"Tyto slevy se týkají cestujících od 6 do 18 let, studentů od 18 do 26 let a cestujících starších 65 let. Cestující těchto kategorií mohou nově využívat jízdenky se slevou 75 procent. Tu bude možné uplatnit ve všech vnitrostátních spojích a za určitých podmínek i ve vlacích mířících do zahraničí," vypočítává mluvčí Českých drah (ČD) Petr Šťáhlavský.

Vláda v nařízení dala železničním dopravcům po dohodě možnost vyčlenit spoje, kde tyto plošné slevy platit nemusejí. České dráhy ji nicméně nevyužijí - mimo jiné prý proto, aby si cestující nemuseli u každého vlaku zjišťovat, jestli na slevu mají, či nemají nárok.

Zlevněné jízdenky se budou prodávat na stejných místech jako ty klasické - v pokladnách na nádražích, v e-shopu i přímo ve vlacích u průvodčích.

"Problém nebude ani při případném vrácení zakoupených dokladů. Platit budou stejná pravidla jako doposud, tedy například na e-shopu je bude možné vrátit do čtvrt hodiny před odjezdem beze srážky,“ uklidňuje vedoucí oddělení tarifů Roman Šulc.

Zajímavostí je, že slevy nebudou u Českých drah platit jen pro Čechy, ale také pro cizince, kteří splňují podmínky a v Česku jsou například na dovolené.

Přehled, jak prokázat nárok na slevu u jednotlivých dopravců:

ČESKÉ DRÁHY

Děti do 6 let



Cestující si pouze vyzvedne nulovou jízdenku. Pouze za druhé dítě do 6 let na samostatném místě a za každé další dítě do 6 let zaplatí jízdné v 1. nebo 2. třídě se slevou 75 %. Platí tak dosavadní pravidla pro odbavení nejmenších cestujících.

Cestující od 6 do 18 let



Od 6 do 15 let je sleva 75 % a nárok na ni se nijak neprokazuje (stačí ústní prohlášení o věku do 15 let).



Od 15 do 18 let je sleva 75 % a nárok na ni je nutno prokázat jakýmkoliv oficiálním průkazem, který obsahuje fotografii, jméno, příjmení a datum narození. Může jít např. o občanský průkaz, cestovní pas, průkaz vydaný dopravcem.

Žáci a studenti od 18 do 26 let



Nárok na slevu 75 % se prokazuje platným průkazem ISIC nebo platným žákovským průkazem (žákovský průkaz ověřují na počkání i České dráhy). V nabídce jsou pro tuto kategorii i traťové jízdenky a v případě dostupnosti SuperAkční jízdenky.

Cestující 65+



Nárok na slevu 75 % se prokazuje osobním dokladem, např. občanským průkazem, cestovním pasem, řidičským průkazem nebo jiným úředně nebo dopravcem vydaným průkazem obsahujícím fotografii, jméno, příjmení a datum narození.

