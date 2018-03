Velkým hitem u žen jsou SUV, zájem vzrostl za pět let téměř dvojnásobně

Ženy stále častěji vyhledávají pohodlné a bezpečné vozy a za posledních pět let zvýšily svoji investici do ojetých aut o více než 25 tisíc korun, a to až na průměrných 177 460 korun.

Stále více se při koupi zaměřují na vozy SUV a volí automatickou převodovku, která usnadňuje řízení a umožňuje jim věnovat větší pozornost provozu na silnicích. Zájem o automatickou převodovku za posledních pět let narostl o 52 % a ještě výrazněji stoupla poptávka po SUV, a to o 95 %. Podobně se mění i preference slovenských a polských řidiček. Vyplynulo to z dat mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO.



České řidičky investují do ojetých automobilů každým rokem více peněz a díky dobré ekonomické situaci pro jejich financování častěji využívají různých forem úvěrů. Zatímco v roce 2013 za automobil utratily v průměru 152 246 korun, vloni to bylo o více než 25 214 korun více. Ve srovnání s ženami Vyšehradské čtyřky utrácejí za automobily nejvíce. Na druhém místě jsou Slovenky, které v průměru utratí 170 471 korun, dále Polky (157 421 Kč) a Maďarky (131 723 Kč). „S ohledem na vyšší bezpečnost a komfort jsou řidičky ochotné investovat do ojetého automobilu stále více prostředků. Stále více přicházejí na chuť automobilům s automatickou převodovkou a SUV, kterých se díky moderním technologiím nebojí a mají v nich větší pocit jistoty. Nejčastěji ale stále vybírají varianty hatchback a kombi. Novinkou oproti roku 2016 je v loňském roce nárůst obliby vozu Škoda Superb jakožto zástupce luxusnějších automobilů, kdy v předchozích letech v žebříčku nejoblíbenější vozů tento model vůbec nefiguroval. Podobný trend v oblibě automobilů vidíme i na Slovensku. Naopak v ostatních dvou zemích Vyšehradské čtyřky, Polsku a Maďarsku, ženy upřednostňují před luxusními vozy běžnější automobily jako je Ford Focus, Opel Astra či Suzuki Swift,“ vysvětluje preference řidiček generální ředitelka mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO Karolína Topolová.



Trendu značky Škoda podléhají ženy stejně jako muži. Za posledních pět let je škodovka jednoznačně jejich první volbou. O druhou a třetí příčku se průběžně dělí značky Volkswagen a Ford. Z modelů se těší u žen největší oblibě modely Škoda Fabia a Octavia. Na třetí až páté pozici se posledních několik let střídají modely Volkswagen Passat a Golf či Ford Focus. Slovenské motoristky mají podobné preference, a i u nich tak vede Škoda Fabia následovaná Škodou Octavia. V Polsku vloni ženy nejčastěji volily Ford Focus a v Maďarsku Opel Astra.





Řidičky již tradičně dávají přednost automobilům s benzínovým pohonem, v loňském roce 60,6%. Ještě většími milovnicemi benzínových automobilů jsou Polky (75,3%) a Maďarky (73,9%), ale oblíbené palivo to je i v případě Slovenek (58,7%). Auta s alternativními pohony ženy ve Vyšehradské čtyřce příliš nevyhledávají. „Auta s alternativním pohonem jsou pro ženy neznámou a případným krokem do nejistoty. Tradiční pohony vnímají jako bezpečné a ověřené,“ doplňuje Topolová.