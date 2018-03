Otřesná hygiena, agrese a vztek. A takhle žijí hrdinové Výměny dnes

Ve středeční premiérové Výměně manželek jsme viděli rodinu ze Sebuče, kterou tvoří Věra (29), Daniel (42) a synové Dáda (5) a Míša (2). Na druhé straně jsem se setkali s Ivetou (32), Ottou (35), synem Matyášem (7) a dcerou Ivčou (11), kteří žijí v Ostravě.

Život v náhradní rodině nesla velmi těžce Iveta, která se musela vypořádat hned s několika problémy. Na účast ve Výměně nevzpomíná moc dobře, čtrnáct dní každý večer brečela a se špatnou zkušeností se dlouho vyrovnávala.

"Nebylo to prostředím, nebylo to ani dětmi, spíše to bylo prostě taťkou, Danem, ten byl strašně negativní a nekomunikoval se mnou," nastínila problémy Iveta, která se na samotě cítila zcela odříznutá od světa. V rodině není televize, internet, ani další spojení se světem.

Dan je totiž podle Ivety velmi negativní vůči všemu. "Nenáviděl lidi kolem sebe, nenáviděl město a měl na všechno strašně špatné názory," přiblížila Iveta. Přístup rodičů je také podle ní hlavním důvodem, proč měla problémy s dětmi a zejména s Dádou.

Ten ji totiž ze začátku bouchal, kousal a napadal, ke konci už se děti i snažily udělat jí radost. "Fakt si myslím, že za tohle můžou rodiče. Oni mají výchovu, že ráno dají dětem na snídani tatranku a běž ven. Žádný systém výchovy tam není," přiblížila Iveta. Děti totiž vůbec netuší, jak se mají třeba ve městě chovat.

Velkým překvapením bylo, že Dáda i ve svém pokročilejším věku stále nosí v noci plínku, rodiče to vysvětlovali tím, že se chlapec v noci jednoduše neprobudí, realita je ale podle Ivety úplně jiná. "Když jsem si povídala s Dádou, tak nakonec mi prozradil, že se v noci na záchod bojí jít," vysvětlila Iveta. Dan totiž své děti straší různými historkami, strašidly a přeludy. "Vyprávěl jim historky o zakopaných lidech u nich ve sklepích, což nedokážu pochopit," doplnila Iveta.

Dan se totiž podle Ivety ve vyprávění podobných historek vyžívá a nešetří ani své děti. Ty se pak bojí vlastního domova, záchodu, koupely, prostě téměř všeho.

Dost šokující byly také hygienické návyky, které Dan má. Během celé Výměny se koupal možná dvakrát. "Myslím, že si Dan ani nečistil zuby. Ten neměl ani kartáček, takže ten nějakou hygienu vůbec neměl," popsala Iveta. Děti se ale koupaly normálně, i když náhradní maminka neví, jak to chodí v rodině v přítomnosti Věry.

Ivetu dost šokoval způsob, jakým Daniel trestá své děti. "On byl celý den tichý, nemluvil, seděl na místě a děti když zlobily, tak se zničehonic zvedl, začal strašně po nich sprostě křičet a bil je takovým stylem, že je uchopil za hlavu, dal je do vzduchu a třásl s nimi. To bylo příšerné," popsala šokovaná Iveta.

Po návratu se v rodině Ivety nic nezměnilo, naopak jsou si všichni bližší a jsou mnohem spokojenější, vzájemně si sami sebe váží a plánují si užívat si více času spolu. O kontakt s druhou rodinou nestojí a nemyslí si, že by to bylo z druhé strany jiné.

"Já bych chtěla hlavně vzkázat Věrce, ať se nad sebou zamyslí, jestli chce takhle děti vychovávat," zopakovala Iveta to, co zaznělo mezi osmi očima a dodává: "Pokud chce něco udělat pro svoje děti, ať je vezme z toho lesa a jde s nimi pryč. Myslím, že jim to hodně pomůže. Přístup tatínka se mi prostě nelíbí a má to špatný vliv na děti i na ni."