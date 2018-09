Věra prozradila, co udělali s penězi z Výměny: Na dluhy se vykašlali!

Věra s Alešem se netajili tím, že se do Výměny manželek přihlásili kvůli penězům. Pomohly jim dostat se z dluhů? A co se v rodině po několika měsících od natáčení změnilo?

Ve středeční Výměně manželek jste viděli rodinu z Příbrami, kterou tvoří Kristýna (25), Ondřej (24) a jejich dcera Kristýna (2,5). Na druhé straně jste se seznámili s Věrou (38), Alešem (44), Aničkou (9), Lukášem (7), Luckou (5) a Evou (2), kteří žijí v Milovicích.

Věra na Výměnu nijak ve zlém nevzpomíná, prý to bylo docela v pohodě. "Proti rodině nic nemám, docela jsem si tam odpočinula," popsala Věra. Mnoho se toho ale u nich po natáčení nezměnilo.

I když Aleš přestal během Výměny pít i kouřit, dlouho mu to nevydrželo. "Kouří stejně jako předtím, nepije už ale tak extrémně jako dřív. Když jde do práce, tak je to v pohodě, napije se, jen když má volno," řekla Věra.

Kritika ze strany Kristýny, že mají v bytě nepořádek, podle ní úplně oprávněná nebyla. "Já jsem předtím uklidila, dokonce jsem odsunula i nábytek. Myslím si, že tady žádný velký nepořádek nebyl, je tady spíš chaos. Je to tím, že je nás hodně a máme málo místa. Že bych tady měla špínu, si nemyslím," tvrdí Věra.

Připustila však, že vymalováno být mělo. Vina je prý ale na straně manžela. "To, že nebylo vymalováno, je chyba manžela. Já jako ženská při čtyřech dětem nemám na malování čas," řekla.

I když mají dluhy a exekuce, za peníze z Výměny si koupili něco do domácnosti a dětem. "Tím, že si manžel našel práci, chceme si příští rok požádat o bankrot," popsala Věra. Aleš teď pracuje jako řidič v Praze, rozváží potraviny.

Nejlepší moment z celé Výměny pro Věru byl, když si s malou Kristýnkou hrála na sněhu. Naopak nejhorší pro ni bylo, jak náhradní manžel dbal na úklid a všechno po ní kontroloval. "Znovu už bych se do Výměny nepřihlásila," zakončila.

