Větší transparentnost, efektivnější radnice: Piráti rozjeli kampaň

Česká pirátská strana bude chtít v komunálních volbách oslovit voliče například plánem zavést transparentní fungování radnic včetně průhledného hospodaření a otevřených výběrových řízení.

V plánu mají také zefektivnit fungování měst systémem takzvaných smart cities tedy jejich digitalizací a otevřít radnice lidem.

Pirátský kandidát na pražského primátora, lékař Zdeněk Hřib, by rád řešil dostupnost bydlení, vysokou míru korupce nebo neschopnost města správně uchopit digitalizaci. Chce také usilovat o čisté a zdravé město a o služby pro moderní rodinu.

Lídr brněnské kandidátky Tomáš Koláčný by rád umožnil veřejnosti víc se vyjadřovat k věcem, které město připravuje a také dávat vedení města vlastní připomínky. Rád by tak navázal na úspěšnou spolupráci v oblasti zapojování občanů do veřejného rozhodování a rozšířil projekt participativního rozpočtu.

Odpoledne svou kampaň představí v Kolíně i hnutí STAN.