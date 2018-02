Vladimír šel v Beskydech ven a natočil pobíhajícího vlka!

"Byli jsme tam u kamaráda na pár dní a nikdy jsme tak brzo ráno ven nechodili, dnes to byla souhra náhod, že jsem byl zrovna venku kolem sedmé hodiny. Bylo to pod prostřední Bečvou na Dolinkách směrem na Soláň," napsal Vladimír do redakce TN.cz.





Záběry pořídil v obci Hutisko-Solanec na Vsetínsku. Od šelmy si ovšem držel poměrně velký odstup, takže jsou snímky hodně zdálky.