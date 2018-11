Volby by stále ovládlo ANO, STAN a lidovci se drží na hranici

V listopadu by teoretické volby do Sněmovny vyhrálo hnutí ANO, které se stále těší největší podpoře. Následuje ODS a v těsném závěsu se drží Piráti. ČSSD, jak již napověděl říjnový model, by o část podpory přišla, naopak oproti předchozím měřením by si polepšila SPD.