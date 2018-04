Vondráček nedodržel bobříka mlčení o vyjednávání ANO s ČSSD

Hladinu politických vod rozčeřil předseda sněmovny Radek Vondráček. Nedodržel totiž jakéhosi "bobříka mlčení", kterého si teď dalo hnutí ANO a sociální demokraté ohledně vyjednávání o budoucí vládě. Řekl, že do koaliční smlouvy nepatří podmínky, za kterých by měl premiér rezignovat. Andrej Babiš podle svých slov nemá problém odejít.

Odstoupí, rezignuje, podá demisi, nebo nic z toho. Vláda s důvěrou ještě není, ale tahle slova se v souvislosti s ní nejčastěji skloňují. "Nebudu komentovat jednání, které jsme vedli mezi čtyřma očima," reagoval předseda ČSSD Jan Hamáček.

"My jsme si řekli s ČSSD, že to nebudeme komentovat, abysme zase něco nezpůsobili," potvrdil bobříka mlčení premiér v demisi Andrej Babiš. Svá slova ale neuhlídal Radek Vondráček z hnutí ANO. Podle něj do koaliční smlouvy nepatří podmínky, za kterých by měl premiér odejít. A souhlasí s ním i někteří jeho kolegové.

"Mně to přijde z lidského hlediska poněkud zvláštní, protože pořád platí presumpce neviny a pokud by přistoupil na takovou podmínku, tak by částečně přiznal, že může být vinný," myslí si místopředsedkyně hnutí ANO Jaroslava Pokorná Jermanová.

"My stále trváme na tom, aby ta otázka prvoinstančního odsouzení byla součástí koaliční smlouvy," uvedl Hamáček. A mělo by v ní podle ČSSD být ještě něco -demise premiéra a celé vlády, když se z ní rozhodne odejít pět ministrů za sociální demokracie.

Například komunistům se ale tento požadavek ČSSD nelíbí. Jejich šéf Vojtěch Filip ho prý na trojstranném jednání nepodporoval a podle svých slov nebude ani do budoucna. "Nemá to žádný valný smysl, protože ta vláda tak jako tak je menšinová," uveřejnil Filip.

"Nevím, co řekl pan Vondráček, ale on nevyjednává za hnutí," reagoval Babiš. "Jak pana předsedu znám, tak odstoupí sám a nepotřebuje k tomu žádné podmínky," doplnila Jermanová.

Opozice se k tomu ale staví skepticky. "To je věc důvěry, jestli se na to takové slovo dá úplně spolehnout," myslí si předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Jiným zase vadí vůbec spolupráce ANO,ČSSD a KSČM. "Hnutí Ano před volbami odrazovalo před spoluprací s ČSSD a nyní se spolupaktují," myslí si předseda SPD Tomio Okamura.

Vyjednávání nicméně běží, v úterý se sejde výbor hnutí ANO a místopředsedové Brabec a Zimola by měli řešit právě text koaliční smlouvy.