VÝSTRAHA: Přijdou silné bouřky i s kroupami! Zasáhnou tyto kraje

"Během středečního odpoledne a večera se začnou na frontálním rozhraní, s vyjimkou západních Čech, místy vytvářet bouřky, které mohou být ojediněle silné," varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V noci na čtvrtek sice bouřky přechodně zeslábnou, během dne se ale opět budou místy aktivovat a mohou opět zesílit. V noci na pátek zeslábnou. "V bouřkách se ojediněle vyskytnou přívalové srážky kolem 30 mm, nárazy větru kolem 20 m/s a ojediněle kroupy," dodává ČHMÚ.

Přívalový déšť může ojediněle vést k zatopení níže položených míst, třeba sklepů. Pro omezení škod nárazovým větrem doporučují meteorologové zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně položené předměty (zahradní nábytek, slunečníky apod.). Dále byste měli dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí úrazu větrem uvolněnými předměty, pádem ulomených větví a zásahu bleskem.

Výstraha před bouřkami se týká téměř všech krajů. Platná je od středeční 14. hodiny a to až do čtvrteční půlnoci pro kraje Středočeský, Prahu, Jihočeský, Královéhradecký, Vysočinu, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský. Pro Liberecký kraj platí výstraha do úterní půlnoci.

Pozor i na požáry

Výstraha před bouřkami není jedinou, která je pro tuto chvíli aktuální. Až do odvolání nadále zůstává v platnosti varování před nebezpečím požárů. V tuto chvíli už se ale výstraha týká už jen Prahy a Jihomoravského kraje.