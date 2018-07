Za co stíhají Babiše, dělala většina podnikatelů, řekla ministryně

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková je přesvědčená, že trestní stíhání Andreje Babiše není relevantní. Nováková uvedla, že Babiš dělal jen to, co většina podnikatelů, kteří žádali o dotace. Ti ale stíhaní nejsou. Její slova naštvala opoziční politiky.

Ministryně v rozhovoru uvedla, že vstup do vlády byl z její strany projevem politického pragmatismu. Nemá problém ani s tím, že premiér je trestně stíhaný pro podezření z dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo.

"To trestní stíhání samo o sobě není zcela relevantní. Myslím si, že takto se v té době chovala velká většina podnikatelů, kteří žádali o dotace, a ti trestně stíháni nejsou," řekla ministryně Marta Nováková v rozhovoru pro DVTV.

Nováková před vládním angažmá kromě řízení vlastní firmy zastávala funkci viceprezidentky Hospodářské komory a prezidentky Svazu obchodu a cestovního ruchu. Stíhání Babiše označila za politikum.

"Rozhodně to je politická kampaň, postavit jen na tady tom své volební programy je jednoznačně politická kampaň," tvrdila Nováková, která ostatním stranám vyčítala, že své volební programy smrskly podle ní na jediný bod. "Voliči nakonec ukázali, že jim to (trestní stíhání Andreje Babiše – pozn. red.) zase tolik nevadí," je přesvědčená Nováková.

Podle ní dali voliči jasně najevo, že chtějí Andreje Babiše coby premiéra, a to i preferenčními hlasy. "Je potřeba respektovat, co si voliči přáli. Nereflektování výsledku voleb je to, co mi vadí, přestože já jsem byla volič ODS," dodala Nováková.

Na její slova už reagovala opozice. "Důrazně žádám ministryni Novákovou, ať neuráží podnikatele. Drtivá většina z nich je na rozdíl od Andreje Babiše poctivá," ohradil se předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

S odmítavou reakcí přispěchal i senátor Václav Láska. "Jasný, v zájmu obrany šéfa udělat ze všech podnikatelů podvodníky. Nemálo podnikatelů kvůli Babišovi zkracovala. Dělat z nich ještě stejné podvodníky, jako je Babiš, je neskutečná sviňárna," hodnotil na twitteru slova Novákové Láska.