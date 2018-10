Záběry odchytu mamby: Chytali ji holýma rukama, pak přišel expert

Muž bez rukavic, který se mambu snažil chytit jen s pomocí koštěte je podle vyjádření ředitele pražské Zoo Miroslava Bobka pan Masopust z pražské Zoo. "Sláva! Mamba nalezena! A chycena! Ze stromu ji sundal náš dlouholetý zaměstnanec pan Masopust,“ napsal na Facebook Bobek.





Jenže právě způsob pokusu o odchyt hada pana Masopusta se vůbec nelíbil herpetologovi Tomáši Bublíkovi. Ten mambu nakonec zajistil a na videu je vidět, jak muži s koštětem a holýma rukama říká "Co to děláte s tím koštětem? To je přece kravina.“ Následně mambu ve speciálních rukavicích chytá a dává do krabice.

Ředitel pražské Zoo Bobek postup svého zaměstnance (pana Masopusta s koštětem) hájil minimálně do doby, než bylo video zveřejněno. "Těším se, až Policie ČR zveřejní video, které zachycuje dnešní odchyt mamby. Náš pan Masopust byl přizván velice narychlo a podle toho, co jsem se doposud dozvěděl, situaci velice dobře vyřešil. Jestliže se ho dnes pan Bublík (který ještě včera tvrdil, že mamba je na 90 % mrtvá), pokouší očerňovat, je to od něj přinejmenším hloupé. Nu, uvidíme na videu...,“ napsal Bobek.

A později se Tomáš Bublík o celé situaci rozepsal více. A nebral si servítky. "Mamba byla před mým příjezdem na tom křovíčku. Podle paní, která ji našla, ležela mamba na větvi a nehýbala se, nedělala rychlé pohyby. Paní s manželem ji jen sledovala a čekala na příjezd policie, což je to nejlepší, co mohla udělat. Odborník s koštětem ji tím smetákem shodil z větve ve výšce ramen, čímž jí logicky vystresoval a mamba se dala na útěk. Až v tu chvíli jsem dorazil na místo,“ píše Bublík a vyzývá, aby si lidé pustili video a podívali se sami.

Smrtelně jedovatá mamba zelená zmizela začátkem týdne z domu v pražských Hlubočepích. Před útěkem měla pokousat ženu. Ta je v současné době stále v nemocnici v umělém spánku.

