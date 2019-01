Významné osobnosti vyzvaly k záchraně Evropy před populismem

Třicet světově uznávaných osobností včetně francouzského spisovatele českého původu Milana Kundery sepsalo manifest vyzývající k záchraně Evropy před populismem. Podle dokumentu může dojít kvůli brexitu a očekávanému výsledku květnových voleb do europarlamentu k nárůstu nacionalismu. Myšlenka jednotné Evropy tak může být ohrožena.

Tři desítky spisovatelů, historiků a nositelů Nobelovy ceny z dvaceti zemí podepsaly manifest, ve kterém varují, že se jednotná Evropa může brzy rozpadnout.

"Evropa byla opuštěna dvěma významnými spojenci, kteří ji v minulém století dvakrát zachránili před sebevraždou: jedním za kanálem La Manche a druhým za Atlantikem. Evropský kontinent je zranitelný vůči stále drzejším zásahům obyvatele Kremlu. Evropa jako myšlenka se nám rozpadá přímo před očima," stojí přímo v manifestu.

Signatáři varují před odchodem Velké Británie z unie a v prohlášení píší, že pokud vyhrají ve volbách do evropského parlamentu populistické a nacionalistické strany, tak podle nich postihne Evropu katastrofa.

"Jestliže se něco nezmění, tak tyto volby budou nejkatastrofálnějšími, jaké jsme kdy zažili. Zvítězí v nich ničitelé. Pro ty, kteří stále ještě věří v dědictví Erasma, Danteho, Goetheho a Komenského, to bude jen ponižující porážka. Zvítězí politika pohrdání inteligencí a kulturou. Bude docházet k výbuchům xenofobie a antisemitismu. Postihne nás katastrofa," varuje manifest.

Manifest převzaly evropské deníky a pro Televizi Nova s k němu vyjádřili někteří čeští politici. "Nikdo neví, jak to dopadne, jsou různé scénáře a já myslím, že je to zbytečné strašení. EU se musí zamyslet, jestli skutečně je vina jenom na Velké Británii, jestli to referendum nedopadlo podle toho, jak v minulosti ta EU se chovala," sdělil premiér Andrej Babiš.

"Naprosto sdílím obsah manifestu. Jsem rád, že se takovéto osobnosti, jako je Milan Kundera, takto angažují a uvědomují si hrozby spojené se zpochybňováním členství ČR v EU.

Obzvlášť v naší zemi jsme svědky návratu proruského vlivu a porušování základních principů demokratického státu," myslí si předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

"To já můžu sestavit jinou sestavu třiceti profesorů, kteří spolu se mnou napíší přesně opačný pamflet, který bude jásat nad tím, že se Evropská unie rozpadá, ale nenapíšu ho, protože si o tom bohužel nejsem jist," sdělil Václav Klaus.

"Evropská unie je nereformovatelná a dříve či později se rozpadne," myslí si předseda SPD Tomio Okamura.

Je otázkou, zda podobných nebo naopak prohlášení v opačném duchu nebude přibývat a to i s ohledem na blížící se Brexitu a také evropské parlamentní volby.