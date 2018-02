Zemřel lobbista Miroslav Šlouf (†69). Pomohl Zemanovi na Hrad

Po dlouhé nemoci zemřel dnes odpoledne lobbista a někdejší poradce Miloše Zemana Miroslav Šlouf. Bylo mu 69 let.

Miroslav Šlouf byl politický lobbista, bývalý vedoucí funkcionář Socialistického svazu mládeže a poslanec KSČ. Od 90. let byl vlivnou postavou sociální demokracie a později Strany práv občanů.

Mimo jiné působil jako vedoucí poradců Miloše Zemana a v roce 1998 významně přispěl k jeho vítězství v parlamentních volbách. Byl to on, kdo přišel s nápadem na úspěšný předvolební autobus Zemák. Na přelomu tisíciletí neúspěšně kandidoval do Senátu. Jeho vliv omezil po volbách 2002 Vladimír Špidla, který s ním odmítl jakkoli spolupracovat.

Šlouf byl zapletený do několika politických skandálů. V jeho týmu vznikl mimo jiné spis Olovo, který diskreditoval Petru Buzkovou. V minulosti také doporučil Janu Kavanovi, aby na ministerstvo zahraničí přijal Karla Srbu, který byl později pravomocně odsouzený za přípravu vraždy novinářky Sabiny Slonkové. Během vlády Zemana se setkával s Františkem Mrázkem.

Počátkem roku 2008 založil občanské sdružení Přátelé Miloše Zemana a byl členem Zemanova volebního týmu v roce 2013. Po první přímé volbě na Pražský hrad se rozešli. V posledních letech se Šlouf veřejného života neúčastnil. Média v posledních měsících informovala o jeho vážném zdravotním stavu.