Konec mužů na planetě? Ženy budou schopné počít dítě samy!

Podle australských odborníků na plodnost budou ženy prý během následujících dvaceti let schopny počít dítě i bez muže! Byl by to obrovský průlom nejen pro neplodné dvojice, ale také pro homosexuální páry, které by získaly možnost mít vlastního biologického potomka.

Během následujících dvou dekád prý nastane technologický průlom a ženy budou schopné oplodnit své vajíčko i bez "pomoci“ muže, tvrdí Dr.David Molloy.

Australský vědec poukazuje na pokusy, které provedl tým čínských vědců. Vědci dvěma myším odebrali jejich DNA a bez jakéhokoliv fyzického kontaktu dvou zvířat bylo týmem odborníků vytvořeno několik potomků.

V současné chvíli sice v Austrálii myšlenku aplikovat podobný postup i u lidí striktně odsuzují etické výbory, proces by dokonce neprošel ani z právního hlediska, ale doktor Molloy je přesvědčen, že tento postoj se do budoucna změní. "Časem se názor společnosti vyvine jiným směrem," tvrdí. "Vědecký pokrok je nezastavitelný."

A co by to tedy skutečně znamenalo? "Heterosexuální páry, u nichž má muž problém s nízkou kvalitou spermií, by mohly mít své vlastní genetické dítě," vysvětluje. A podle doktora by šlo podobné genetické "oplodnění" provést i u páru dvou lesbických žen. Neboť i myši, které doktor testoval, byly obě samičky.

"Jsem přesvědčen, že vajíčko bude možné oplodit sadou polovičních chromozomů a cílenou úpravou genů," sdělil Molloy. Etické otázce se doktor však nevyhýbá, upozorňuje, že při takovýchto procesech je nutné důkladně posoudit morální stránku věci a prověřit bezpečnost.

Z genetické informace dvou myších vajíček bylo "vytvořeno" neuvěřitelných 29 myších mláďátek! A to vše bez použití samčích pohlavních buněk – spermií. Malé myšky dorostly do zdravých dospělých jedinců a některé dokonce měly své vlastní potomky.

Zdroj: Profimedia Dvěma myším samičkám se narodilo několik mláďat.

Doktoři pokus aplikovali i u myšího páru dvou samců, jenže mláďátka vzniklá z genofondu dvou otců přežila necelé dva dny. Navíc se ve velké části případů projevily genetické mutace.

Tým vědců vytvořil myší embrya s použitím haploidních embryonálních kmenových buněk, což je typ buňky s polovinou normálního počtu chromozomů. Pokus vyvolal obrovský ohlas jak u laické veřejnosti, tak i u ostatních vědců. Někteří myšlenku vítají a tvrdí, že výzkum posune společnost v chápání celkové problematiky a že by mohl vést k technologii, která by umožnila homosexuálním párům mít vlastní biologické dítě, které by neslo DNA obou partnerů.

V současné chvíli je však kolem myšlenky takovéto reprodukce až příliš otázek a nejistot. Nicméně, jak říká doktor Molloy, vědecký pokrok nezastavíme, a tak se můžeme nechat jedině překvapit, co budoucnost přinese.