Carrie Fisher si zahraje v novém filmu Star Wars i po své smrti

Režie posledního filmu hvězdných válek se ujal J. J. Abrams. Ten v pátek potvrdil, že roli princezny Leiy přeobsazovat nebude a použije starší nezveřejněné snímky ze sedmé epizody.



„Velice nám chybí. Jsem potěšen, že se její role nebude přeobsazovat,“ sdělil pro CNN herec a dlouholetý přítel Fisherové Mark Hamill.

It's bittersweet facing my final chapter without her-She is simply irreplaceable. I'm finding solace in the fact that she won't BE replaced & would love the worldwide outpouring of affection from those who loved her when they heard the news.#CarrieOnForever pic.twitter.com/7ueMqBxQwa