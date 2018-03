Letuška rozhodla, že pes musí do úložného prostoru. Zemřel tam!

Aerolinky United Airlines čelí dalšímu skandálu. Jejich letuška totiž během letu z Houstonu do New Yorku vyzvala cestující, aby svého buldočka vměstnala do úložného prostoru nad hlavou. Pes však let v přehřáté přihrádce nepřežil. Žena s dětmi ho našla po přistání mrtvého.