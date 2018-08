Známý písničkář zpívá o smrti Zemana, sklízí tvrdou kritiku

Písničkář Jaroslav Hutka se ve své písni ostře opřel do Miloše Zemana a výrazně tak rozvířil atmosféru. Proti písni se strhla vlna kritiky zejména kvůli tomu, že zpěvák přeje prezidentu republiky smrt, i když jen v písni. Kardinál Duka, který je v písni zmíněn, se proti tomu ostře ohradil. Podle něj jde o ztrátu vlastní důstojnosti.

Jméno nové písně Jaroslava Hutky nese jméno "Miloš a zubatá", v textu pak písničkář zpívá o zlomeném prezidentu republiky.

"Pusto a prázdno jde po Česku, lid zalez kamsi do sklepa, země se změnila v grotestku a z Hradčan už je jen žumpa. Miloš je zhroucený a oči v sloup, z cigaret zvedá se štiplavý čoud, člověku je z toho hanba," zazní začátkem písně.

Písničkář ale zajde ještě o něco dál, prezidenta nazve opilcem a vlastizrádcem. "Lebka praskla, mozek odkryla. Kladivo, srp, rudá hvězda. Na maják šplouchala tequilla, v podvěsku kremelská brázda," zpívá dál Hutka.

Zejména to, že písničkář zmiňuje smrt prezidenta vyvolala bouřlivé reakce. Písničkář za svou píseň sklízí tvrdou kritiku. Ozval se například kardinál Duka, který je v písni zmíněn.

"Aniž bych se chtěl jakkoliv zabývat obsahem laciného popěvku, skutečně mě mrzí, když nenávist a zášť proti Dukovi či jiné lidské bytosti zbaví člověka nejen zábran, ale i obyčejné soudnosti do té míry, že svým vystupováním popře i svou vlastní lidskou důstojnost a integritu," napsal Duka na Twitteru. A celá řada lidí mu dala za pravdu.

Píseň ale nesklízí jen kritiku. "Masakr je Zeman a to, co se jeho zapříčiněním děje. Hutka se jen pěkně vyjádřil a po svém," reagovala Petra S. na to, že je píseň dost kontroverzní.