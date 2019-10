Gottovi se přiblížila jen hrstka zpěváků! Koho bral za největšího rivala?

Takovou sbírkou Slavíků, jakou měl doma Karel Gott, se nemůže pyšnit žádná jiná pěvecká hvězda. Dohromady jich získal 42, pětkrát skončil druhý a třikrát třetí. Nejvíckrát, třikrát, sesadil Gotta z pomyslného trůnu "hurikán" Dalibor Janda.



V roce 2018 získal Gott dokonce ocenění Zpěvák století. V rozhovoru pro Český rozhlas se potom svěřil, že během své kariéry za největšího konkurenta považoval legendárního Waldemara Matušku. Ten mu prý před lety řekl: "Ty se dřeš a jsi první, já dělám h... a jsem druhý. Kdo myslíš, že si žije líp?" A podobně se prý s Matuškou pošťuchovali často, vždy to ale bylo jen z legrace.



"Samozřejmě na něj myslím, protože taková konkurence, jaká byla léta s Waldemarem, byla pro mě zdravá, inspirující. Myslel jsem na to, v čem on je tak dobrej nebo v čem se líbí lidem a co chybí mně. Tak jsme soutěžili a v tichosti jsme se tomu smáli. Pak jsme vypadali, jako že se nemáme rádi. Byla to dobrá konkurence, která svádí k tomu přemýšlet o sobě," popsal tehdy Gott.



Plně ale respektoval i ostatní kolegy, kteří mu v anketě často dýchali na záda. Kromě těch, kteří ho v žebříčku předstihli, vyzdvihl také Petra Muka. Jeho uchu prý lahodil Mukův hlas. "Utkával jsem se s dobrými soupeři," ocenil ho kdysi Gott.



Anketu Zlatý slavík organizoval časopis Mladý svět v letech 1962-1991. V prvním ročníku vystoupal na nejvyšší příčku právě ikonický baryton Waldemar Matuška, na úspěch se mu podařilo navázat ještě jednou, a to v roce 1967. Jinak se na výsluní až do 80. let vyhříval Karel Gott. Právě toto desetiletí bylo, co se získaných ocenění týče, pro Gotta vůbec nejhorší.



V roce 1982 na první příčce stanul Slovák Miro Žbirka, v roce 1985 jeho krajan Peter Nagy, ročníky 1986-88 pak ovládl Moravák Dalibor Janda. Naposledy vyfoukl Zlatého slavíka Gottovi frontman kapely Team Pavol Habera.



V roce 1996 se anketa přejmenovala na Českého slavíka a v té našel zatím Gott pokořitele jen dvakrát. V roce 1998 mu první místo vyfoukl Daniel Hůlka, v roce 2012 se na první příčku vyšvihl písničkář Tomáš Klus.

Podívejte se na rozhovor s Karlem Gottem po Slavíkovi 2018: