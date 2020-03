Vláda: Ruší se akce nad 30 lidí, zákaz vstupu cizincům! Omezení sportovišť, knihoven i dopravy!

Vláda se na svém čtvrtečním zasedání rozhodla výrazně zpřísnit mimořádná opatření kvůli koronaviru. Dosud platná stopka pro kulturní a podobné akce nad sto účastníků nyní platí pro shromáždění třiceti a více lidí. Sportoviště jsou zavřená úplně. Vláda také vyhlásila na 30 dní nouzový stav a omezila cestování do řady zemí - asijských i evropských.

"Od páteční 6. hodiny ráno vláda zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy, veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření," oznámil premiér Andrej Babiš.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů ani na pohřby.

Restaurace a jiné provozovny stravovacích služeb musí být nově mezi osmou hodinou večer a šestou hodinou ráno povinně bez lidí. Týkat se to má i provozů v nákupních centrech nad 5000 metrů čtverečních, které musí zůstat zavřené úplně od pátečního rána.

Od pátečního rána mají zůstat uzavřené také posilovny, sportoviště, koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Zároveň vláda zakázala vstup občanům z řady zemí, i evropských, a omezila také dopravu. Ani Češi nemají cestovat do rizikových oblastí. Nařízení se týká mimo jiné Číny, Velké Británie, Švédska, Rakouska, Německa, Španělska či Francie.

Na hranicích s Německem a Rakouskem budou od páteční půlnoci kontroly.

Prvního pacienta s koronavirem hlásí Liberecký kraj: