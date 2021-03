ANKETA: Kdo bude příští prezident? Zájem o Hrad potvrdil šéf odborů

Už v lednu 2023 by měla proběhnout volba dalšího prezidenta České republiky. Současný prezident Miloš Zeman v roce 2019 řekl, že dobrým kandidátem by byl například šéf odborů Josef Středula. Že by chtěl být Středula prezidentem si myslí i premiér Andrej Babiš. Minulý měsíc řekl, že se Středula během pandemie snaží zviditelnit.

Sám Josef Středula v úterý oficiálně přiznal, že kandidaturu zvažuje. V rozhovoru pro týdeník Reflex řekl, že se rozhodne podle toho, jestli bude cítit podporu od lidí a bude věřit, že je schopen úřadu něco dát.

Přestože je na přihlašování kandidátů ještě dostatek času, tak sázkaři už mají jasno. 40 procent sázek míří na to, že příští hlavou státu bude současný premiér Andrej Babiš. Kurz na něj je momentálně 1:2,2. S větším odstupem následuje u společnosti Fortuna generál Petr Pavel s kurzem 1:6.

Vyrovnané jsou pozice dalších kandidátů. Senátora Pavla Fischera (1:10), který kandidoval již v roce 2018, exprezidenta Václava Klause (1:10), senátora Jiřího Drahoše (1:13), který také kandidoval už v minulých volbách a se Zemanem se utkal v druhém kole, odboráře Josefa Středuly (1:15) a šéfa Senátu Miloš Vystrčila (1:17) z ODS.

Až za všemi těmito muži následující první ženy. Nejvíce bookmakeři z žen věří senátorce Miroslavě Němcové (1:20), europoslankyni Věře Jourové (1:20), nejvyšší státní zástupkyni Lence Bradáčové (1:25) a rektorce Mendelovy univerzity v Brně Danuši Nerudové (1:33).

Vsadit si ale lidé mohou také například na exministra Romana Prymulu. Jeho kurz je ovšem 1:4000. Lépe je na tom dokonce i manželka premiéra Babiše Monika s kurzem 1:500 anebo odsouzený vrah Jiří Kájínek s kurzem 1:375.

Sám Babiš prý o post hlavy státu nestojí. "Nechci kandidovat na prezidenta. Budu ještě kandidovat do sněmovních voleb. Na prezidenta teď máme tolik kandidátů. Danuše Nerudová stále něco říká, Senát, na který mají nějaký lidi názor a já mám stejný názor, tam je tolik kandidátů na prezidenta, šéf odborů chce být prezident. Všichni chtějí být prezidenti. Uvidíme, musíme si počkat do roku 2023," řekl Babiš loni. Připraven kandidovat je naopak generál Petr Pavel.

