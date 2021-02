Mají se otevřít školy i přes hrozbu šíření britské mutace? ANKETA

V poslední době se nejčastěji mluví o otevření škol za přísných hygienických podmínek a pravidelného testování žáků a učitelů. To by mohlo probíhat například jednou týdně. Jestli to epidemická situace umožní, děti by se měly vrátit do škol už 1. března. "Pokud budeme mít 20 tisíc nakažených na konci února a nemocnice budou plné, tak pro návrat všech dětí do škol osobně nejsem,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO) pro Seznam Zprávy.

Situace v Česku není dobrá a lidé mají obavy z masivního šíření agresivnější britské mutace. Je tedy otázkou, jestli školy v této době otvírat.

Někteří rodiče s pravidelným testováním svých dětí nesouhlasí. "Pokud rodič odmítne nechat dítě testovat, to mu nebude umožněn přístup ke vzdělání jako ostatním? To by byla diskriminace, ne?" napsala pod facebookovým příspěvkem TN.cz Soňa. "Ani náhodou, to se bude radši učit dál doma," konstatovala Hana.

Anketa Chcete, aby se školy otevřely? Ano 33 477 hlasů Ne 67 968 hlasů Hlasovalo 1445 lidí.

"Dcera je v páté třídě a už se do školy těší. Není to teda super, ale jestli se dětem vrátí život k normálu a bude moci chodit na kroužky, tak nemám problém," řekla Eliška. "Když jim nebudou strkat špejle až nevím kam a budou dělat testy ze slin, neměla bych s tím žádný problém," napsala Milena. Velká část rodičů má odpor právě vůči testům, kdy se kvůli výtěru strká štětinka hluboko do nosu. Východiskem by mohlo být testování dětí takzvanými neinvazivními testy, ty se dělají například ze slin.

Po návratu dětí do škol hlasitě volá opozice. Minimálně, co se týče studentů posledních ročníků základních a středních škol. "Pokud ta maturita má mít hodnotu, mají být kvalitně připraveni, mají z nich být kvalitní vysokoškoláci už brzo, tak se prostě do těch škol musí vrátit,“ vysvětlil předseda STAN Vít Rakušan. "Je to hazard se vzděláním celé jedné generace, následky ponese celá společnost. Obnovení normální výuky musí být společenská priorita,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Anketa Souhlasíte s pravidelným testováním dětí ve školách? Ano 60 408 hlasů Ne 40 269 hlasů Hlasovalo 677 lidí.

Pro ministra školství Roberta Plagu je návrat dětí do škol sice prioritou, ale podmiňuje ho například testováním ve firmách. "Pokud je návrat žáků do škol skutečnou prioritou nejen pro MŠMT, tak jiné změny opatření (např. otevření obchodů) nejsou možné a zvýšení sociálních kontaktů při návratu do škol musí být vyváženo povinným testováním ve výrobních firmách a maximálním využíváním home office," napsal Plaga na svém Twitteru. Ve finále se ale zatím nedočkaly otevření ani obchody, ani školy.