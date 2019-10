Anna Slováčková (24) má v prsu nádor! Vrátil se po třech letech

Od nálezu před třemi lety chodila dcera Dády Patrasové a Felixe Slováčka na pravidelné kontroly. Na jedné z posledních měla podle informací TV Nova zjistit, že má v prsu znovu nádor. Slováčková se k tomu nechce vyjadřovat.

"Něco jí našli, ale jak je to dál, to přesně nevím. (...) Až se za pár dnů oba vrátíme z cest, tak se jí na to vyptám. Hned po návratech máme společné vystoupení," uvedl pro časopis Rytmus života otec Aničky Felix Slováček.

Před lety si Slováčková v prsu nahmatala jednu bulku, vyšetření na mamografu pak odhalilo ještě jednu. Tehdy zpěvačka tvrdila, že za to může její způsob života a do jisté míry také manželská krize mezi jejími rodiči.

"Přivolala jsem si to sama. Svým uvažováním, psychikou, stresem. To, jak jsem žila, nemohlo skončit jinak než nějakou nemocí," uvedla Anička už dříve s tím, že kdyby se ukázalo, že trpí rakovinou, bude s ní bojovat.

Annu Slováčkovou diváci TV Nova dobře znají. Vystupovala ve druhé řadě show Tvoje tvář má známý hlas, skončila čtvrtá. Hraje také v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, kde ztvárňuje zdravotní sestřičku Radku.