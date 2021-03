Volební průzkum: ANO padá, rostou piráti se starosty a SPD

Podle volebního průzkumu agentury SANEP by volby do Poslanecké sněmovny v březnu vyhrálo s mírným náskokem hnutí ANO, které však zaznamenalo pokles o 0,6 procentních bodů. Na druhém místě by skončilo koaliční uskupení Pirátů a STAN, jenž naopak získalo přízeň nových voličů.