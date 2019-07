Babiš chce posunout schůzku v Lánech. Jinak musí z Bruselu dřív

Úterní schůzky s prezidentem Zemanem by se měl zúčastnit také předseda ČSSD Jan Hamáček. Babiš na brífinku po ukončeném jednání Evropské rady uvedl, že se setkání v Lánech pokusí odložit. Pokud to nepůjde, odletí prý ze summitu EU dříve.

"Já se teď spojím s Hradem a zeptám se, jestli je možno nějak tu schůzku posunout, protože se nedá odhadnout, jak to zítra dopadne. Myslím, že je důležité, abych tu u toho byl. Pokud samozřejmě pan prezident bude souhlasit," prohlásil Babiš.

V takovém případě by prý premiér delegoval svůj mandát na některého ze zástupců Visegrádské čtyřky. "Pravděpodobně na předsedu vlády Polské republiky, případně jestli tu bude Peter Pellegrini," doplnil Babiš.

Na schůzce v Lánech by měli Babiš, Hamáček a Zeman znovu řešit výměnu ministra kultury. Prezident dosud neodvolal Antonína Staňka a dal najevo, že se k tomu ani nechystá. Michala Šmardu, který má Staňka nahradit, prý nepovažuje za dobrého kandidáta.

ČSSD ale na výměně ministra trvá. Podle zdrojů zevnitř strany ministři sociální demokracie uvažují, že v opačném případě podají všichni demisi. Podle koaliční smlouvy by to znamenalo konec celé vlády. 12. července by se měli znovu sejít Zeman s Hamáčkem i Staňkem.

Babiš by mohl na prezidenta kvůli neodvolání ministra kultury podat kompetenční žalobu, což už dříve navrhovali sociální demokraté. Premiér ale uvedl, že k tomu nevidí důvod.