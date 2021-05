Překvapivá schůzka! Babiš nečekaně vyrazil za Zemanem na Hrad

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) ve středu odpoledne navštívil prezidenta Miloše Zemana. Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka řešili aktuální politické otázky, přesný důvod schůzky ale není jasný. Babiš následně opustil Hrad, aniž by předstoupil před novináře.

O návštěvě premiéra Andreje Babiše na Hradě informoval ve středu odpoledne mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. "Pražský hrad, právě teď! Prezident republiky Miloš Zeman přijal předsedu vlády Andreje Babiše," napsal Ovčáček.

Co bylo přesným důvodem této nečekané schůzky, není zatím jasné. Mluvčí prezidenta na dotaz TN.cz odpověděl, že "tématem jsou aktuální politické otázky". Premiér Andrej Babiš následně Hrad opustil, aniž by předstoupil před novináře.

Důvodem schůzky může být ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO), který je od minulého týdne pod drobnohledem. Stín na něho vrhají hned tři kauzy související s majetkem. Premiér Andrej Babiš (ANO) už si od Arenbergera vyžádal podrobnou dokumentaci.

Babiš v exkluzivním rozhovoru pro TV Nova uvedl, že pokud se od Arenbergera vysvětlení nedočká, bude s ním mít "problém". V ohrožení by pak bylo i jeho křeslo na ministerstvu. Premiér by podle svých slov v krajním případě měl ještě "kam sáhnout". Prezident v rozhovoru pro Frekvenci 1 zase uvedl, že je připraven Arenbergera odvolat, pokud mu to Babiš navrhne.