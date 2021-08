Česko jako velmoc baterií? Premiér si kvůli lithiu vyjel na elektrokole

Česko chce podle premiéra Andreje Babiše (ANO) patřit mezi světové velmoci ve výrobě baterií do elektromobilů. V Ústeckém kraji má vzniknout obří továrna. V kraji jsou totiž ložiska lithia, které by se mělo zpracovávat v Čížkovicích na Lovosicku. A právě tam ve středu premiér o plánu mluvil.

Ponožky do poloviny lýtek, tříčtvrteční kalhoty a žádná helma. Takhle vyrazil premiér propagovat elektromobilitu na Ústecko. "Jedem né, makáme, " zahájil svou jízdu Andrej Babiš. "Dobrý. Má to i nějaký ten tachometr? Pěkně vyšlápnu na rovinku," pokračoval premiér.

Do cíle už Babiš přijel s helmou. Elektrický pohon kola prý nevyužíval a desetikilometrovou trasu odšlapal vlastními silami. "Byl jsem stále první. Potkali jsme lidi, vyfotili jsme se," chlubil se.

Baterie do všemožných typů elektrických vozidel by se podle Babiše měly vyrábět v továrně, která vznikne přeměnou bývalé hnědouhelné elektrárny v Prunéřově. A to prý už do pěti let.

"Máme nejlepší předpoklady pro to, abychom na tuto investici získali strategického partnera z automobilového průmyslu. Taková investice přinese tisíce pracovních míst," uvedl premiér.

"Vytvoříme projekt v Evropě natolik unikátní, že nebude mít obdoby. Byli bychom schopni zvládnout těžbu lithia, zpracování lithia, následně dodávky lithia," doplnil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). První investice do stavby továrny by měla přesahovat 50 miliard korun

Z premiérova plánu ale není nadšená opozice. Podle té jde především o populismus před blížícími se volbami do Sněmovny.

"Je to předvolební téma. Předpokládám, že o lithiu zase uslyšíme až před volbami za čtyři roky," poznamenal předseda ODS Petr Fiala (SPOLU).



"Já myslím, že to je opět bizarní, další story pana premiéra. Zajímalo by mě, kde to lithium vlastně je. Čekali jsme, že letos uvidíme zahájení nějaké těžby," nechal se slyšet pirátský senátor Lukáš Wagenknecht (PIRSTAN).