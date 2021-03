Babiš letí do Izraele jednat o léčbě covidu, Blatného ale nechává doma

Česká delegace složená z premiéra Andreje Babiše a hlavního epidemiologa IKEM Petra Smejkala zamíří ve středu do Izraele. Smejkal doprovázel premiéra už na podobných cestách do Maďarska nebo Srbska. Důvodem návštěvy je projednání testování a dalšího výzkumu léků na covid-19.



Výpravy do zahraničí se však nezúčastní ministr zdravotnictví Jan Blatný, který se v pondělí na tiskové konferenci vlády vyjádřil takto: "Opravdu tam nejedu. Není to proto, že by si mě tam někdo nepřál. Mám v tomto týdnu jinou práci. S panem premiérem jsem o tom nemluvil. Nevyjádřil jsem zájem se této cesty účastnit. Nevidím to jako nějaký problém."



Dalším bodem programu bude také otevření české ambasády v Jeruzalémě, kam by se velvyslanectví z Tel Avivu mělo přesunout na konci dubna.