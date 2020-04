Babiš: Opatření se brzy mohou uvolnit, nouzový stav do konce dubna

Vláda podle premiéra Andreje Babiše přistoupí na návrh opozice, aby byl nouzový stav prodloužen pouze do konce dubna. Už začátkem příštího týdne by měla představit konkrétní návrhy na uvolnění některých opatření. Velikonoce ale podle premiéra rozhodně strávíme doma.

"My jsme prodloužení nouzového stavu diskutovali s kolegy a souhlasíme s tím, že bude prozatím do 30. dubna. Budeme akceptovat návrh opozice a komunistů, takže by se to prodloužilo jen o 18 dní," řekl pro TV Nova premiér Andrej Babiš (ANO). Původně vláda plánovala nouzový stav protáhnout o celý měsíc.

I přes trvající nouzový stav ale může dojít k uvolnění mimořádných opatření, které vláda přijala, aby zamezila šíření epidemie koronaviru. "Myslím, že už v pondělí přijde pan ministr Havlíček s nějakými konkrétními návrhy. Mohli bychom uvolnit některé živnosti a některé obchody," sdělil premiér.

"Nebudeme čekat až na skončení nouzového stavu. Budeme se snažit vrátit náš život do původního stavu. Ale Velikonoce samozřejmě budou doma. Pokud opatření všichni budeme dodržovat, tak to určitě zvládneme," tvrdí Babiš.

Situace podle něj vypadá dobře. "Mám velkou radost, že se nám daří brzdit ten zatracený vir, který porazíme. Jsem plný energie. Všichni, kteří mě znají, vědí, že když je krize, podávám nejlepší výkon," svěřil se.

K ekonomickým dopadům prohlásil, že máme nyní příležitost posílit některé sektory, především stavebnictví a investice, kde byl výrazný nedostatek pracovních sil. "Měli jsme nejnižší nezaměstnanost v Evropě. Byl tu obrovský nedostatek pracovních sil, a proto k nám každý rok za prací jezdilo asi 60 tisíc cizinců. Pokud budou naši lidé nezaměstnaní, budou mít samozřejmě přednost a budeme je chtít uplatnit," řekl Babiš.

