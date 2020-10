Babiš jede za Zemanem do Lán. Budou řešit konec ministra Prymuly

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek odpoledne navštíví prezidenta republiky Miloše Zemana v Lánech. Jednat by měli o jménu nového kandidáta na post ministra zdravotnictví. Současný ministr zdravotnictví Roman Prymula však řekl, že rezignovat zatím nehodlá. Sám prezident Miloš Zeman má k výměně Prymuly výhrady. Živé vysílání můžete od 16:30 sledovat na TN.cz.

"Prezident České republiky Miloš Zeman se dnes v 16:00 hodin setká na zámku v Lánech s předsedou vlády Andrejem Babišem, který o setkání požádal,“ informoval na twitteru mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Premiér Babiš požádal ministra zdravotnictví Romana Prymulu o rezignaci poté, co byl ve středu před půlnocí spatřen, jak vychází z restaurace na pražském Vyšehradě. Ta však měla být v rámci opatření vlády kvůli šíření koronaviru zavřená. Prymula navíc neměl nasazenou roušku, a to ani v moment, kdy sedal do auta a odjížděl.

"Nic jsem neporušil. Rezignovat nehodlám. Je na panu premiérovi, jestli mě odvolá," uvedl v pátek Roman Prymula (za ANO).

Podle Babiše by právě ministr zdravotnictví měl jít lidem v dodržování nařízených opatření příkladem. "Požádal jsem pana ministra Prymulu o rezignaci, pokud by tak neudělal, tak ho odvolám,“ uvedl v pátek na tiskové konferenci premiér.

Žhavým kandidátem na post nového ministra zdravotnictví je aktuálně Aleksi Šedo. Dalším možným kandidátem je Rastislav Maďar nebo ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík.

Přímý přenos vyjádření politiků po návštěvě v Lánech můžete od 16:30 sledovat v tomto článku.