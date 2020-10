Babiš poprvé o nových opatřeních. Nevyloučil plošné vypnutí ekonomiky

Situace v Česku není dobrá, nakažení přibývají po tisících a denně padají rekordy. Vláda proto zavádí přisnější opatření, která mají koronavirus zpomalit. Premiér Andrej Babiš (ANO) v televizi Nova nevyloučil plošné vypnutí ekonomiky.

"Samozřejmě to určitě nechceme, to vypnutí na jaře nás stálo 200 miliard. To je ten deficit našeho rozpočtu a to bychom nechtěli. Proto ta nová opatření nemají až tak zásadní dopad do ekonomiky," prohlásil ministerský předseda.

Podle Babiše je ale potřeba, aby všichni dodržovali zavedená nařízení, která mají koronavirus zpomalit. "Ne všichni to akceptují a respektuj. Když to společně dodržíme, podaří se nám nárůst zvládnout. Chceme poprosit lidi, aby to respektovali. Pokud slyšíme, že v nějaké škole učitelé vyzývají žáky, aby nenosili roušky, je to špatně," pokračoval.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) oznámil, že vláda připravuje plošné testování všech Čechů. Babiš řekl, že se návrh teprve rodí. "Zatím víme, že by to mělo být dobrovolné, zaplatil by to stát. Je to potřeba projednat s dodavateli, s praktickými lékaři, kteří by to měli realizovat. Je to úplně na počátku a ten cíl je samozřejmě rychle testovat," uvedl.

Mezi nová, razantnější opatření patří zastavení kultury i výrazné omezení sportu na příští dva týdny. Od pátku musejí zavřít fitness centra, posilovny nebo bazény. Hospody a restaurace zavřou už ve 20 hodin.

Střední a vysoké školy od pondělí přecházejí na distanční výuku s výjimkou odborných praxí a lékařských fakult. Žáci druhého stupně základních škol se rozdělí na polovinu a budou se střídat po týdnu. s výjimkou odborných praxí a lékařských fakult. Žáci druhého stupně základních škol se rozdělí na polovinu a budou se střídat po týdnu.