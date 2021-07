Babiš rozvířil tajemným vzkazem dohady! Teď odhalil, o co jde

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek odpoledne zveřejnil záhadný vzkaz na sociálních sítích. Mnozí s napětím očekávali, co přesně se bude dít, další si z příspěvku premiéra začali dělat legraci. Babiš nakonec večer odhalil, že jde o jeho novou knihu.

Na sociálních sítích premiéra Andreje Babiše se objevil neurčitý vzkaz. "ZÍTRA ŘEKNU PRAVDU," Během několika hodin okomentovaly prohlášení tisíce lidí.

U příspěvku se okamžitě strhla bouřlivá diskuze, mnozí spekulovali, o co přesně by se mohlo jednat. Další si z premiéra začali dělat legraci. "Apríl už byl," zveřejnil jeden z uživatelů. "Po 10 letech v politice jste se rozhodl mluvit pravdu, pane premiére? Tomu snad už nikdo nevěří," rýpl si další.

Mnozí si nebyli jistí, jestli někdo účty premiéra Babiše nehacknul. To ale předseda vlády vyvrátil o několik hodin později.

"Už to nevydržím, tady to máte," zveřejnil premiér jen o několik hodin později informaci, že vydává novou knihu s názvem "Sdílejte, než to zákážou!", kterou si lidé mohou stáhnout on-line.