Babiš chce rozšířit Temelín. Dukovany se přitom ještě ani nestaví

Po dostavbě jaderné elektrárny Dukovany by se mohlo začít s dostavbou té v Temelíně. Přímo v elektrárně to řekli premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Podle Babiše by se, na rozdíl od Dukovan, nemusel vypisovat tendr a mohla by se uzavřít smlouva s konkrétní firmou.

Jaderná elektrárna Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi. Kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. Původně měla mít čtyři reaktory, nakonec má jen dva. Teď se začalo znovu mluvit o její dostavbě.



Dostavba bloků temelínské elektrárny by měla podle Babiše s Havlíčkem přijít na řadu hned po dostavbě Dukovan.

"To je úkol pro příští vládu, protože podle mého názoru ano. Dukovany jsou jasné, tam je to o soutěži. Tady bychom mohli možná udělat nějakou dohodu na přímo s nějakým strategickým partnerem, který zaručí bezpečnost a hlavně zaručí výstavbu včas a v rámci rozpočtu," řekl premiér Babiš.

Souhlasí s ním i ministr průmyslu Havlíček. "My musíme jádro postavit. Myslím, že o tom nikdo nepochybuje s ohledem na to, že odstavujeme uhlí. Na druhou stranu nechceme být jenom jako buldozéry, které to budou prosazovat. Musí to být i o komunikaci s veřejností," dodal Havlíček.

A právě pro veřejnost byl určený sobotní den otevřených dveří. Kvůli odstávce jednoho z bloků elektrárny měli návštěvníci unikátní příležitost nahlédnout do prostoru jedné ze 155 metrů vysokých chladících věží.

S dostavbou Temelína by se mohlo začít na začátku 40. let. Až bude hotovo v Dukovanech, kde by měl podle plánu být zahájen zkušební provoz v roce 2036. Tendr na dostavbu ovšem bude úkol až pro příští vládu.