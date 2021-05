"Šlendrián, vyhoďte daňového poradce!" Babiš kritizoval Arenbergera

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) by měl podle premiéra vyhodit svého daňového poradce. Babiš to řekl ve čtvrtek na návštěvě v Lysé nad Labem. A to právě kvůli nejasnostem ve majetkových přiznáních, na která minulý týden upozornila média.



Po nástupu do funkce ministr Arenberger přiznal ke konci roku 2020 mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech.



Arenberger by tak měl do pátku odevzdat premiérovi veškeré dokumenty spojené s jeho majetkovými poměry. Premiér zatím neuvedl, jestli by ministr zdravotnictví měl odstoupit, počká si prý až jak dopadne přezkoumání zmíněných dokumentů.



Ministr zdravotnictví si podle něj měl uvědomit, že po nástupu do vlády na něj novináři všechno najdou, i proto se obul do daňového poradce Petra Arenbergera. Pokud však dokumenty budou v pořádku, nevidí premiér důvod, proč by měl ministr ve své funkci skončit.