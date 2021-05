Babiš sliboval od dubna 100 tisíc očkovaných denně, Česko v tom zaostává

Už kolem Velikonoc měla Česká republika zvládnout očkovat 100 tisíc lidí denně. Premiér Andrej Babiš (ANO) to na začátku dubna sliboval na svém facebookovém účtu. Ve čtvrtek bylo očkováno rekordních 81 753 lidí, k metě, kterou mělo Česko podle dřívějších premiérových prohlášení překonat už před měsícem, se ale zatím nepřiblížilo.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v polovině března uvedl, že do České republiky míří zásoby vakcín, které by měly umožnit očkování až 100 tisíc lidí denně. Prohlásil to ve svém pravidelném vystoupení na facebooku: "Hlavní cíl je, abychom k 1. dubnu měli prázdné mrazáky, abychom mohli 6. dubna naběhnout na kapacitu 100 0000 vakcín denně,” uvedl. Česko ale zatím hranice 100 tisíc naočkovaných denně nedosáhlo.

Ani v květnu se situace nezměnila. K hranici, kterou jsme měli dosáhnout už na začátku dubna se sice pomalu posouváme, stále jsme ale poměrně daleko. 6. května bylo v Česku naočkování 81 753 lidí.

Podle premiéra jde situace rychle: "Dobré ráno všem, včera se naočkovalo 81 753 lidí, což je rekord. O2 universum očkuje od zítřka 3 500 lidí denně, i o víkendu. Na 9. 5. je ještě volných 600 míst a od pondělí 1 000 míst. Tak se, prosím, registrujte a rezervujte, jde to rychle," uvedl v pátek na twitterovém účtu.

Od příštího týdne by se podle premiéra mohla začít očkovat kategorie lidí ve věku 45+. Babišto řekl pro Deník N: "Předpokládám, že se tak stane za týden, tedy 12. května," uvedl premiér. Nezapomněl ani uvést, kdy by pak v očkování mohly přijít na řadu i mladší skupiny: "Cílem je nejpozději 1. června otevřít kategorii 16–39," dodal.

Podle Babiše budou nově očkovací centra dostávat pouze očkovací látku Comirnaty od společností Pfizer/BioNtech. Vakcíny od AstraZeneca, Johnson & Johnson a Moderna pak půjdou v rámci nové strategie k praktickým lékařům.

V České republice dostalo k 6. květnu obě dávky vakcíny 1 032 476 lidí, uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

