Babiš svádí vinu za pomalé očkování na jiné. Kraje ale na vakcíny čekají

"Samozřejmě, že nejsem spokojený, když jsme dostali 174 plat a při pěti dávkách je to 169 tisíc dávek vakcín a máme vykázáno 70 tisíc vakcín vyočkovaných. Je to špatně. Kdo je za to zodpovědný? Samozřejmě ředitelé očkovacích center," prohlásil premiér Andrej Babiš na čtvrteční tiskové konferenci.



Redakce TN.cz oslovila zástupce krajů i nemocnic, pod něž očkovací centra spadají. Zatím všechny spíše čekají na další dodávky vakcín, než že by nestíhali očkovat.



"My zvládáme vyočkovat veškeré vakcíny, které jsme jako Středočeský kraj obdrželi. Jestli nás někdo obviňuje z toho, že to nezvládáme vyočkovat, tak to není pravda. Máme téměř jednodenní prodlevu, kdy čekáme, než nám přijdou další vakcíny," reagoval radní pro zdravotnictví Středočeského kraje Pavel Pavlík (ODS).

Dokonce několikadenní rezervu v očkování mají v Jihočeském kraji. "U nás to problém rozhodně není. Minulý týden jsme dokonce museli apelovat, abychom dostali další vakcínu. V tuto chvíli říkám, že zítra budeme mít vočkováno celých 5800 vakcín za tento týden, které jsme dostali. Na další dovážku budeme pak čekat až po úterý příští týden," popsal ve čtvrtek hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS).

"Za Fakultní nemocnici Motol můžeme sdělit následující: první zásilka byla vyočkována ze 100 procent, druhá zásilka byla vyočkována ze 100 procent, třetí zásilka se očkuje ode dneška, celkem je to 2340 vakcín, rezervační systém je ode dneška do středy 21. ledna zaplněn na 2293 míst, další zásilku očekáváme 22. ledna," uvedl ve čtvrtek Martin Zavadil za pražskou nemocnici.

"Očkujeme a vše stíháme, nemáme žádné prodlevy. Tím, že jsme tento týden zahájili zátěžový provoz velkokapacitního očkovacího centra na výstavišti, tak i tam se určité množství vakcín proočkovalo. Kapacity očkování plánujeme podle toho, jaké jsou naše zásoby vakcín," sdělila mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá. Všechna očkovací centra a nemocnice si nechávají část vakcín jako rezervu pro případ výpadku dodávek.