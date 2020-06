Bez testu můžeme do dalších zemí. Na seznam jich přibylo osm mimo EU

Od středy budou moci Češi volně cestovat i do osmi států mimo Evropskou unii. Výběr vychází ze seznamu, který schválily členské státy EU. České ministerstvo zahraničí z něj ale šest zemí vyňalo.

Seznam bezpečných zemí se od 1. července rozšíří o Černou Horu, Srbsko, Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko a Jižní Koreu. Obyvatelé zmíněných dvou evropských zemí budou zase moci cestovat do Česka. Informovalo o tom ministerstvo zahraničních věcí.

"V případě Černé Hory a Srbska bude možnost vzájemného cestování reciproční, tedy bez testů a dalších podmínek. U ostatních šesti mimoevropských zemí zatím není splněná podmínka reciprocity, vstup Čechů na jejich území je většinou omezen," uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Češi, kteří se z těchto zemí budou vracet, protože například splňují některou ze stanovených podmínek, by ale nyní měli mít lehčí situaci. Nemusí se prokazovat negativním testem. Ministerstvo chce prý zároveň motivovat státy k tomu, aby se zachovaly stejně.

"Cestování cizinců z těchto zemí do ČR proto zatím umožněno nebude, jsme ale připraveni velmi pružně reagovat na změnu situace, tedy na zavedení reciprocity," dodal šéf české diplomacie s tím, že věří, že čeští občané by do těchto zemí mohly bez podmínek už brzy.

Výběr zemí se opřel o seznam Evropské unie, na kterém je jich nyní 14. Česko se ale rozhodlo do toho svého nezařadit Alžírsko, Gruzii, Maroko, Rwandu, Tunisko a Uruguay. Na unijním seznamu se nachází také Čína, ale pouze v případě, že tamní úřady budou postupovat stejně.





