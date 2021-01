Biden vbrzku obnoví zákaz cestování do USA, který zrušil Trump

Americký prezident Joe Biden hodlá v pondělí obnovit zákaz cestování do USA, který poslední den v úřadu zrušil jeho předchůdce Donald Trump. Zákaz se týká Evropské unie, Velké Británie, Brazílie a nově také Jihoafrické republiky, informovala televize CNN.

Omezení cestování zrušil Trump s platností od úterý 26. ledna, odkdy by tak mohli přibýt do Spojených států lidé odkudkoliv kromě Číny a Íránu, pokud by měli negativní test na covid-19 ne starší než 72 hodin.

Biden už dříve uvedl, že po svém nástupu do funkce restrikce zachová. Podle CNN tak učiní v pondělí, tedy den předtím, než by začalo platit Trumpovo rozhodnutí.

Důvodem zachování zákazu přicestovat, který neplatí pro americké občany, je kromě zhoršující se epidemiologické situace ve Spojených státech i obava ze šíření nových mutací koronaviru. Proto k Evropské unii, Velké Británii a Brazílii přibyla i Jihoafrická republika Dle vyjádření Bidenovy administrativy nemusí být seznam zemí konečný.

Omezení pro evropské země platí od března loňského roku, pro Brazílii pak od května.