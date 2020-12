Bidenova syna vyšetřují kvůli daním. "Jsou to kriminálníci," útočí Trump

Syn budoucího prezidenta Spojených států Hunter Biden popírá jakékoli nesrovnalosti ve svém účetnictví. Ve svém prohlášení uvedl, že pevně věří ve svoji nevinu.

"Beru tuto věc velmi vážně, ale věřím, že profesionální a objektivní kontrola prokáže, že jsem ke svým daňovým záležitostem přistupoval náležitě a v souladu s právem," nechal se slyšet.

Joe Biden okamžitě vyjádřil synovi podporu a důvěru. Během prezidentské kampaně se do něj kvůli synovi strefoval i Donald Trump. Z korupce oba obvinil kvůli Hunterovu působení v energetické firmě na Ukrajině v době, kdy byl jeho otec viceprezidentem.

"Rodina Bidenových je plná kriminálníků. Upřímě, podlá Hillary Clintonová vedle nich vypadá jako jako amatérka," prohlašoval Trump.

"Ti, co Bidena volili, ho volili i s vědomím toho, co věděli o jeho synovi. To, co může pomoci Bidenovi, je to, že řekne "právní stát je právní stát, nikdo nestojí nad zákonem, ani můj syn nestojí nad zákonem," řekl televizi Nova bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda.

Prezident Trump se teď snaží dohnat, co se dá. Dokonce proti tradici v posledních dnech ve funkci rozhoduje o trestech smrti. Stane se tak nejspíš prezidentem, za jehož vlády bylo popraveno nejvíc lidí za posledních sto let. Joe Biden se už v minulosti vyjádřil, že chce trest smrti zrušit.