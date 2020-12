Ministr Blatný: O přechodu do stupně 5 rozhodneme ve středu

Rizikové skóre systému PES zůstává čtvrtý den na 76 bodech, což odpovídá pátému stupni. Česko je přitom stále nastaveno ve stupni čtvrtém. V pondělní Snídani s Novou řešil aktuální situaci s koronavirem ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), podle kterého se bude o přechodu do vyššího stupně rozhodovat ve středu.

Podle Blatného je důležité si uvědomit, že systém PES byl vytvořen v době, kdy se provádělo testování pouze u indikovaných lidí. Nyní však dochází k populačnímu testování, což podle Blatného samo o sobě vede k mnohem vyšším číslům nově diagnostikovaných.

"Je potřeba si uvědomit, že ten významný nárůst je dán i tímto důvodem. Naprosto zásadní je zatížení nemocnic. Jakkoliv si uvědomujeme, že v řadě nemocnic je personál zatížen enormně, tak ve většině krajů nedochází k rizikové eskalaci,“ uvedl Blatný.

Ministr zdravotnictví také informoval, že situace se bude i nadále sledovat a rozhodovat o možném přechodu na pátý stupeň se bude až ve středu.

Česká republika od pondělních 12 hodin ruší také všechny lety z Velké Británie. Důvodem je nový typ koronaviru, který je více nakažlivý. Nutná je také desetidenní karanténa a negativní PCR test.

"Tento virus pravděpodobně nezvyšuje smrtnost. Není tedy více nebezpečný v tomto směru. Dokáže se však mnohem rychleji a lépe šířit. To je něco, co by mohlo zvyšovat nárůst nemocných v populaci,“ vysvětlil Blatný.



V Česku je podle Blatného enormní zájem o antigenní testování. "Zájem je velký. Jedná se o stovky tisíc lidí. Pořád jsou volné kapacity. V testování budeme pokračovat i v lednu," dodal ministr zdravotnictví.

Blatný s Babišem kontrolovali připravenost na start očkování. Podívejte se na reportáž televize Nova: