Nový PES a vývoj aktuální situace. Blatný představí novinky

Ministr zdravotnictví ve čtvrtek dopoledne představí aktuální situaci v Česku z hlediska vývoje pandemie koronaviru. Ta je v posledních dnech na ústupu, vláda ale nechce nic uspěchat a o rozvolnění zatím nemluví.

Očekává se, že hlavní hygienička na čtvrteční tiskové konferenci představí aktualizovaný systém PES. Minulý týden totiž Svrčinová řekla, že systém představí do Velikonoc.

"Vizuálně je to identické, ale bojujeme s jiným virem, proto ten index, který se používal, nebude použit. Nebude mít žádnou rozhodující roli," řekl ministr Blatný. Podle Svrčinové by systém měl zohlednit i to, že část populace je proočkována.

Tiskovou konferenci můžete sledovat živě v tomto článku. Její začátek je naplánovaný na 9:30.