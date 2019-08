Schyluje se k dluhopisovému skandálu! Firma EMTC svolává své věřitele

Na českém trhu s dluhopisy se schyluje k velkému skandálu. O stovky milionů korun by mohli přijít věřitelé společnosti EMTC kontroverzního podnikatele Tomáše Bárty. Firma věřitelům dluží přes půl miliardy korun a už pět let hospodaří v záporných číslech. Že je ve špatné finanční kondici, teď navíc přiznala v dopise, který dostali všichni vlastníci těchto dluhopisů.

Společnost EMTC dluží svým investorům 681 milionů korun. Před šesti lety je nalákala koupit dluhopisy, aby získala peníze na vývoj mobilní aplikace pro děti. Projekt je ale dlouhodobě ztrátový.

Situace přitom došla tak daleko, že firma EMTC svolala k mimořádné schůzce všechny vlastníky svých dluhopisů a v dopise otevřeně přiznala, že v této chvíli není schopna plnit svoje závazky.

"Na základě doporučení právních poradců naší společnosti jsme byli nuceni pozastavit náš dluhopisový program, neboť nám bylo právními poradci zakázáno jak emitovat nové dluhopisy, tak vyplácet jistiny dluhopisů a jejich úroky," stojí v dopisu věřitelům.

Investorům, kteří projektu věřili a vložili do něj stovky milionů, by se ale podle ekonomů mohlo stát, že o peníze definitivně přijdou. "Je za ní skvělý nápad, ale ještě ji rozvíjíme, to je nejisté, může to kdykoliv bouchnout a v tomto případě se to nejspíš stalo," uvedl ekonom Lukáš Kovanda.

TV Nova se podařilo kontaktovat jednoho z věřitelů, který do projektu investoval 100 tisíc korun. "Ta jejich strategie byla výhodná, ujišťovali nás, že je vše v pohodě. 600 milionů je najednou pryč, jen řeknou 'my se omlouváme, nevyšlo to' a tím to končí," stěžuje si muž.

Společnost má sídlo v budově na pražské Palmovce, nikoho z vedení firmy se ale štábu TV Nova tady nepodařilo zastihnout. Nepomohlo ani kontaktování recepce, přes kterou se chtěl reportér spojit s jednatelem firmy, Tomášem Bártou. "Panu Bártovi se nemá volat," odmítla recepční.

Na problémy firmy už upozornil audit před dvěma lety. "V posledních letech se opakovaly vysoké ztráty. Plán na řešení situace je velmi nejistý a je vysoce závislý na úspěchu jediného projektu Společnosti, který zatím není stále dokončen," psalo se v auditní zprávě.

Přesto letos v únoru Česká národní banka schválila společnosti, že si od lidí může půjčit dokonce až tři miliardy korun. "Je rizikem každého investora, do jaké společnosti ty peníze vloží," prohlásil právník Pavel Kraus.

Do podobných problémů se přitom podle odborníků mohou dostat i další firmy. Dluhopisový trh v Česku je prý časovanou bombou.