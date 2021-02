Boj o křeslo Andreje Babiše. Opozice si vyřídila účty, míní politologové

Podle politologů začal v Česku boj o premiérské křeslo. A opozice prý současný stav využila k vyřízení účtů s Andrejem Babišem. Předseda vlády se snaží najít oporu u krajských politiků, a to i z řad opozičních stran, protože ani ty nejsou jednotné.

Podle politologů se kvůli hádkám o nouzový stav pod předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO) začalo třást křeslo. "Teď se hodně ta situace koncentruje do boje proti Andreji Babišovi. Cílem je dostat ho z politiky nebo alespoň z toho premiérského křesla," řekl politolog Jan Herzmann.

Menšinovou vládu Babiše běžně podporují komunisté. Jenže i oni tentokrát dali od premiéra ruce pryč. "Můžeme být svědky v několika příštích týdnech i tlaku na pád vlády Andreje Babiše," myslí si politolog Jiří Pehe.

Vedení ODS už před časem vládu vyzvalo, aby po skončení nouzového stavu Sněmovnu požádala o hlasování o důvěře. K vyslovení nedůvěry vládě je potřeba sto jedna hlasů.

Cestou k předčasným volbám je pak dohoda politických stran na samorozpuštění Sněmovny. K tomu je potřeba 120 hlasů. To by se podařilo za předpokladu, že by se všichni poslanci proti hnutí ANO spojili.



Jenže podle politologů opozice sice chce zbavit Babiše vedení státu, ale kvůli hádkám uvnitř stran se pravděpodobně nedokáže spojit. "Zajímavé je, jak se k tomu staví nižší složky těch jednotlivých uskupení, zejména tedy ta krajská reprezentace. Tam se zdá, že větší spor se odehrává uvnitř ODS než třeba mezi centrální úrovní STAN," dodal Herzmann.

Pozice předsedy ODS Petra Fialy by mohla být podle Herzmanna oslabená. V krizových chvílích posledních dní se často skloňuje jméno jihočeského hejtmana Martina Kuby.