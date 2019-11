Brexit má další dohru! Británie nemá komisaře, od EU dostala ultimátum

Odklad brexitu má v Bruselu další dohru. Evropská komise zahájila řízení proti Británii za to, že odmítá navrhnout svého eurokomisaře. To přitom byla podmínka lídrů členských států Unie pro tříměsíční posun odchodu Britů.

Británie chce dokázat, že to s odchodem z Unie myslí už opravdu vážně. Z bloku plánuje vystoupit do konce ledna 2020. Londýn proto Bruselu vzkazuje, že už se nechce podílet na chodu evropských institucí - tedy ani Evropské komise.

"Od Británie jsme dostali vysvětlení, proč nikoho nenominují. Je to proto, že se země teď připravuje na předčasné volby a jejich oficiální zásady uvádějí, že navrhování kandidátů do evropských nebo mezinárodních institucí není možné," sdělila mluvčí Komise Dana Spinantová.

Rozhodnutí britské vlády se v belgické metropoli nesetkalo s nadšením. Podle unijních smluv a požadavků Evropské rady má Británie povinnost svého kandidáta na komisaře navrhnout. A národní pravidla nejsou podle Komise dostatečnou výmluvou.

Brusel dal Britům nůž na krk - na nominaci mají čas do 22. listopadu, pak se rozhodne o dalším postupu. Budoucí šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová premiérovi Borisi Johnsonovi zaslala dva dopisy. V nich vyzývá k nabídnutí vhodného zástupce.

Východiskem by byla nominace z jiného státu Unie, který by tak měl dva zástupce. Text rozhodnutí Rady z roku 2014 totiž sice říká, že Komise by měla mít komisařů, kolik je členských států, už ale neuvádí, jestli by měl být každý z jiné země. Nová Komise by měla začít fungovat 1. prosince.